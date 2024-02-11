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الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

"رمز الشجاعة والإباء".. 20 معلومة عن مرماح الخيل في محافظات الصعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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مرماح الخيل هو نوع من الأسلحة التقليدية التي كانت تستخدمها القبائل والمجتمعات الريفية في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك محافظات الصعيد، وتُستخدم مرماح الخيل عادةً في الرياضات التقليدية مثل الفروسية والمهارات العسكرية التقليدية.

ويختلف مرماح الخيل في أشكاله وأحجامه ومواد صناعته حسب الثقافة والتقاليد المحلية عمومًا، ويتكون مرماح الخيل من عصا طويلة مصنوعة من الخشب أو المعدن، وفي بعض الأحيان تكون مزودة برأس حاد أو مخروطي يمكن استخدامه للطعن أو الصدم.

في الصعيد المصري، كان مرماح الخيل يستخدم بشكل شائع في الماضي في الرياضات التقليدية مثل سباقات الخيل وفنون الفروسية التقليدية، كما كانت تستخدم أحيانًا في الحروب القبلية والصدامات بين القبائل، تمثل مرماح الخيل جزءًا من التراث الثقافي والتقليدي للصعيد، وما زالت بعض الأسر تحتفظ بها كجزء من ثقافتها التراثية.

وتستعرض “البوابة نيوز”  20 معلومة عن مرماح الخيل في الصعيد:

1. مرماح الخيل جزءًا لا يتجزأ من ثقافة وتقاليد الصعيد على مر العصور، ورمز للشجاعة والإباء.
2. يعتبر استخدام مرماح الخيل في الفروسية التقليدية جزءًا من فنون الحرب القديمة في المنطقة.
3. في الماضي، كانت تستخدم مرماح الخيل في الصعيد للدفاع عن القبيلة والمواجهات مع الأعداء.
4. تُعتبر مرماح الخيل أحد العناصر الرئيسية في فنون الفروسية التقليدية التي تعلمتها الأجيال السابقة.
5. تصنع مرماح الخيل في الصعيد عادةً من الخشب الصلب المتين.
6. يمتاز مقبض مرماح الخيل بتصميمات تقليدية تعكس ثقافة المنطقة.
7. يُعتبر تدريب على استخدام مرماح الخيل مهارة مهمة للفرسان في الصعيد.
8. كانت تستخدم مرماح الخيل أيضًا في الألعاب التقليدية والاحتفالات الشعبية.
9. في بعض المناطق بالصعيد، كانت تُعتبر مرماح الخيل رمزًا للشجاعة والفخر.
10. يتم توريث تقنيات استخدام مرماح الخيل من جيل إلى جيل في العائلات التقليدية.
11. تعتبر مرماح الخيل وسيلة فعالة للتحكم في الخيل وتوجيهها أثناء الركوب.
12. كان استخدام مرماح الخيل جزءًا من التدريب العسكري للفرسان في القرون الوسطى.
13. في العصور القديمة، كانت تُصنع بعض مرماح الخيل من المعادن مثل الحديد.
14. تعتبر مرماح الخيل من الأدوات الهامة للرعاة في الصعيد للتحكم في الماشية وإدارتها.
15. يمتاز استخدام مرماح الخيل بالصعيد بتقنيات محلية تقليدية.
16. يتم تصنيع مرماح الخيل يدوياً في ورش صغيرة بالصعيد.
17. يُعتبر مهارة استخدام مرماح الخيل فنًا يتطلب التدريب والممارسة المستمرة.
18. يُعتبر مرماح الخيل جزءًا من التراث الثقافي الغني للصعيد.
19. كانت تستخدم مرماح الخيل أيضًا في المناسبات الاجتماعية والاحتفالات التقليدية في الصعيد.
20. تعتبر فنون الفروسية التقليدية واستخدام مرماح الخيل جزءًا من الهوية الثقافية لسكان الصعيد.

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