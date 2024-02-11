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الأحد 11 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

طلب إحاطة حول تحصيل مصروفات المدارس والجامعات بالعملات الأجنبية

النائب سليمان وهدان
النائب سليمان وهدان
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تقدم النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرا التربية والتعليم، والتعليم العالي، بشأن تحصيل الرسوم الدراسية ومصروفات المدارس والجامعات من أولياء الأمور بالعملات الأجنبية.

وقال “وهدان” خلال طلب الإحاطة، إن تحصيل الرسوم الدراسية ومصروفات المدارس والجامعات من أولياء الأمور بالعملات الأجنبية مخالف لقانون البنك المركزى المصري مما يشكل ضغطا على النقد الأجنبي ومخالفة للقانون ويمثل عبء على الأسر المصرية في الحصول على العملة الأجنبية.

وأوضح نائب رئيس حزب الوفد، أن الأسر أصبحت تضطر للتوجه للسوق الموازية للحصول على العمية الأجنبية لسداد المصروفات، وهذا مخالف للقانون ويعرضهم للمساءلة القانونية.

النائب سليمان وهدان مجلس النواب طلب احاطة مصروفات المدارس العملات الأجنبية