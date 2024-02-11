الإسماعيلي يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي

عقد نادي الإسماعيلي، برئاسة نصر أبو الحسن، مؤتمرًا صحفيًا، منذ قليل، لتقديم الصفقات الجديدة التى تعاقد معها النادي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبل.

حضرالمؤتمر الصحفي الذي أقيم بمقر النادي علي أبوجريشة رئيس قطاع الكرة وعماد سليمان المشرف العام على الفريق الأول ومصطفى شلة أمين الصندوق و أحمد فهيم عضو مجلس الإدارة.

وتعاقد النادي مع أحمد الشيخ وهشام محمد وإيريك تراوري وحاتم سكر وعلى الملواني وعبد الرحمن الدح وعبدالكريم مصطفى.

كما تم عرض خلال المؤتمر فيلم تسجيلي عن أبرز إنجازات مجلس الإدارة منذ توليه المهمة.

من جانبه أكد علي أبو جريشة أن النادي مر بفترة عصيبة بسبب سياسات من قبل مجلس الإدارة السابق ساهمت في إغراقه من الديون، مطالبا بضرورة تضافر الجهود لعبور تلك الأزمة وإعادة الفريق لسابق عهده، في ظل الدعم اللامحدود من قبل الجماهير العظيمة التي دائما ما تضرب أكبر مثال في مساندة اللاعبين رغم الظروف الصعبة وفي نهاية المؤتمر تم تقديم اللاعبين.