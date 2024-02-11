بقراءة القران وزيارة المقابر.. شقيق علاء ولي الدين يحيى ذكرى وفاته

حرص معتز ولي الدين شقيق الفنان الراحل علاء ولي الدين، على إحياء ذكرى رحيل شقيقه الحادية والعشرين، بزيارة المقابر وقراءة القران على روح شقيقه.

وقال معتز في تصريح خاص لـ “البوابة نيوز”، إن ذكرى شقيقه باقية طوال العمر، وأن هناك عدد كبير من النجوم يحرصون على التواصل معه في هذا اليوم من كل عام ليتذكروا معه المواقف العديدة والطيبة التي جمعتهم بشقيقه، مشيرًا إلى أنه يحرص دائمًا على زيارته وقراءة القران والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

يشار إلى أن الفنان علاء ولي الدين كان قد رحل عن الحياة في مثل هذا اليوم “11 فبراير” من عام 2003 عن عمر ناهز 39 عامًا، ونجح خلال مشواره القصير مع التمثيل في خطف قلوب الجمهور المصري والعربي، حيث قدم العديد من الأعمال الناجحة وصلت الي حوالي 148 عملًا ما بين السينما والمسرح والدراما التلفزيونية، من بينها أفلام “عبود علي الحدود” و"ابن عز" ومسرحية “حكيم عيون”، وحفر اسمه في عالم الفن كواحد من أبرز نجوم الكوميديا.