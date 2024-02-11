الدورى الألمانى.. أونداف ولويلينغ يقودان شتوتجارت لمواجهة ماينز

أعلن سيبستيان هونيس المدير الفنى لفريق شتوتجارت، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ماينز، وذلك بعد قليل على ملعب "مرسيدس بينز ارينا"، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدورى الألمانى لكرة القدم.

وجاء تشكيل شتوتجارت كالتالى:

حراسة المرمى: فابيان بريدلوو.

خط الدفاع: باسكال ستينزيل، والديمار أنتون، هيروكي ايتو، ماكسيميليان ميتلشتيت، أتاكان كارازور.

خط الوسط: أنجيلو ستيلر، إنزو ميلوت، كريس فيهريش.

خط الهجوم: دينيز أونداف، جامي لويلينغ.

ويحتل فريق شتوتجارت المركز الثالث برصيد 40 نقطة، بينما يقع فريق ماينز فى قاع ترتيب الدورى الألمانى برصيد 12 نقطة.