ads
الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدورى الألمانى.. أونداف ولويلينغ يقودان شتوتجارت لمواجهة ماينز

شتوتجارت
شتوتجارت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن سيبستيان هونيس المدير الفنى لفريق شتوتجارت، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ماينز، وذلك بعد قليل على ملعب "مرسيدس بينز ارينا"، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدورى الألمانى لكرة القدم.

وجاء تشكيل شتوتجارت كالتالى:
حراسة المرمى: فابيان بريدلوو.
خط الدفاع: باسكال ستينزيل، والديمار أنتون، هيروكي ايتو، ماكسيميليان ميتلشتيت، أتاكان كارازور.
خط الوسط: أنجيلو ستيلر، إنزو ميلوت، كريس فيهريش.
خط الهجوم: دينيز أونداف، جامي لويلينغ.

ويحتل فريق شتوتجارت المركز الثالث برصيد 40 نقطة، بينما يقع فريق ماينز فى قاع ترتيب الدورى الألمانى برصيد 12 نقطة.

الدوري الألماني شتوتجارت ماينز تشكيل شتوتجارت