صور.. "من أجلك أنت" مبادرة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالوادي الجديد

نفذ حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، مبادرة " من أجلك أنت" في قرى مركز الداخلة لطرح وبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

قال النائب محمد علي عبد الغني عضو مجلس الشيوخ أمين الحزب بمركز الداخلة، إن الحزب يواصل خلال الفترة الحالية تنفيذ دوره المجتمعي لخدمة أهالي مركز الداخلة من خلال مبادراته المجتمعية لتخفيف العبء عن المواطنين عن طريق سلسلة المبادرات التي تشمل بيع السلع التموينية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف ربوع قري مركز الداخلة.

وأكد أن المنافذ التي جرى تنفيذها اليوم بقرية " الموشية" بمركز الداخلة بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلي بالقرية شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين، مشيرا إلى استكمال المنافذ في قرى مركز الداخلة وبلاط في إطار دور الحزب لدعم المواطن ودعم الدولة المصرية والقيادة السياسية.

اقبال المواطنين على منافذ حزب مستقبل وطن

سلع غذائية مخفضة بمنافذ حزب مستقبل وطن

طرح سلع مخفضة بقرى الوادي الجديد في منافذ متحركة

كوادر حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة