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الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

بدء المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم صفقات الإسماعيلي

 نصر أبو الحسن
 نصر أبو الحسن
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 انطلق منذ قليل، المؤتمر الصحفي الخاص بتقدم الصفقات الجديدة والتى تعاقد معها مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، برئاسة برئاسة نصر أبو الحسن، بمقر النادي 

ونجح النادي الإسماعيلي في ضم مجموعة مميزة من اللاعبين هم هشام محمد، وإريك تراوري، وأحمد الشيخ وعبدالكريم مصطفى، وحاتم سكر، وعلي الملواني، وعبدالرحمن الدح، والكونغولي موزيس مهاجم مواليد 2005.

ويشهد المؤتمر حضور أعضاء مجلس الإدارة، وكابتن علي أبو جريشة، رئيس اللجنة الفنية، بالإضافة إلى كابتن عماد سليمان، المشرف العام على الفريق، والكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق.

لإسماعيلي نصر أبو الحسن المؤتمر الصحفي