إقليم القاهرة الكبرى يطلق قافلة ثقافية بأطفيح ضمن حياة كريمة

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني فاعليات القافلة الثقافية حياة كريمة بمركز شباب الكداية بأطفيح، والتي تقام على مدار 6 أيام، ضمن برنامج فرع ثقافة الجيزة وفق خطط تحقيق العدالة الثقافية لوزارة الثقافة، والاهتمام بالقرى الأكثر احتياجا.

شهدت فعاليات اليوم محاضرة بعنوان "دور المرأة في تنمية الأسرة" تحدث خلالها الكاتب محمد علي متناولا الدور المحوري الذي تلعبه المرأة في تربية وتنشئة الفرد والأسرة وبناء المجتمعات والأوطان، وقدرتها على التغيير الإيجابي من خلال ما يقع على عاتقها كأم من مسؤولية تربية الأجيال، كما أكد "علي" على أهمية إعداد المرأة وإكسابها المهارات والمعارف اللازمة لتتمكن من إنجاز مهمتها والقيام بدورها العظيم لتنهض بجهودها الأوطان، مشيرا إلى جهود الدولة المصرية في تمكين المرأة لكي تكون قادرة على القيام بأدوارها بفاعلية.

وتواصلت الفعاليات المقامة تحت إشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإقليم القاهرة الكبرى برئاسة لاميس الشرنوبي ضمن برنامج الإدارة العامة للشباب والعمال برئاسة أحمد يسري، حيث أقيمت ورشة فنون تشكيلية "رسم وتلوين" لإطلاق الأفكار الإبداعية لدى المشاركين، وتنمية المهارات الفنية لديهم، بجانب ورشة رسم على الوجوه، بمشاركة محمود إبراهيم، كما أدارت سعدية عبد الستار حوار ثقافي حول أهمية القراءة والاطلاع للارتقاء بمستوى فكر الإنسان، وتمكينه من تحقيق أهدافه.

واختتم اليوم وسط تفاعل الجمهور بعرض فني للتنورة التراثية على أنغام الأغاني التراثية الشعبية للفنان سيد المصري.

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