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الأحد 11 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدورى الإيطالى.. سويدرسكي يقود هيلاس فيرونا لمواجهة مونزا

هيلاس فيرونا
هيلاس فيرونا
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أعلن ماركو باروني المدير الفنى لفريق هيلاس فيرونا تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره مونزا، وذلك بعد قليل على ملعب "يو باور ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.
وجاء تشكيل هيلاس فيرونا كالتالى:
حراسة المرمى: جاكسون تشاتشوا.
خط الدفاع: جيانجياكومو مايناني، بافل داويدوفيتش، خوان كابال.
خط الوسط: أوندري دودا، سوات سيردار، تيجاني نوسلين، مايكل فولورونشو، داركو لازوفيتش.
خط الهجوم: كارول سويدرسكي.

ويحتل فريق مونزا المركز الـ 12 برصيد 29 نقطة، بينما يحتل هيلاس فيرونا المركز الـ 18 برصيد 18 نقطة.

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