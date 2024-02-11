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الأحد 11 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

مدير "تعليم الأقصر" يتابع انتظام الدراسة ويوزع حلوى على الطلاب.. فيديو

مدرسة وادي الملكات
مدرسة وادي الملكات بالأقصر
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رصدت “البوابة نيوز”، أول أيام الفصل الدراسي الثاني بمدارس بالأقصر.

وزار الدكتور صبري عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر عدد من المدارس لمتابعة انتظام العملية التعليمية.

وتفقد وكيل الوزارة خلال جولته مدرسة وادي الملكات الابتدائية المشتركة، والتي شهدت حضور طلابي مرتفع في أول أيام الفصل الدراسي الثاني.

وقام “صبري عثمان”، بالتأكد من تطبيق التعليمات الوزارية ولائحة الانضباط المدرسي، وتهيئة الاجواء المناسبة للطلاب وتذليل العقبات، وكذا سرعة تسليم الكتب المدرسية.

في السياق نفسه، تحدث وكيل الوزارة مع الطلاب واستمع للمواهب، وقام بتوزيع الحلوى على الأطفال.

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