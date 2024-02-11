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الأحد 11 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدورى الإيطالي.. تشكيل متحفظ لمونزا فى مواجهة هيلاس فيرونا

مونزا
مونزا
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أعلن رافايلي بالادينو المدير الفنى لفريق مونزا تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره هيلاس فيرونا، وذلك بعد قليل على ملعب " يو باور ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.


وجاء تشكيل مونزا كالتالي:
حراسة المرمى: ميشيل دي جريجوريو.
خط الدفاع: أرماندو إتزو، بابلو ماري، اندريا كاربوني.
خط الوسط: صامويل بيرينديلي، ماتيو بيسينا، وارين بوندو، اليسيو زيربين، أندريه كولباني، داني موتا.
خط الهجوم: لورنزو كولومبو.

ويحتل فريق مونزا المركز الـ 12 برصيد 29 نقطة، بينما يحتل هيلاس فيرونا المركز الـ 18 برصيد 18 نقطة.

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