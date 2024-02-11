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الأحد 11 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدورى الإيطالى.. تشكيل هجومى لليتشى أمام بولونيا

ليتشى
ليتشى
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أعلن روبيرتو دافيرزا المدير الفنى لفريق ليتشى تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره بولونيا، وذلك بعد قليل على ملعب "ريناتو دال آرا"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.
وجاء تشكيل ليتشى كالتالى:
حراسة المرمى: فلاديميرو فالكوني.
خط الدفاع: لورينزو فينوتي، ماري، فيدريكو باسكيروتو، انتونينو غالو.
خط الوسط: محمد كابا، يلبير رمضاني، ريمي أودين.
خط الهجوم: بونتوس ألمكفيست، نيكولا كرستوفيتش، لاميك باندا.
ويحتل فريق بولونيا المركز السابع برصيد 36 نقطة، بينما يحتل ليتشى المركز الـ 13 برصيد 24 نقطة.
 

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