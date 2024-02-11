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الأحد 11 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدورى الإيطالى.. زيركزي يقود بولونيا لمواجهة ليتشى

بولونيا
بولونيا
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أعلن تياغو موتا المدير الفنى لفريق بولونيا تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ليتشى، وذلك بعد قليل على ملعب "ريناتو دال آرا"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.
وجاء تشكيل بولونيا كالتالى:
حراسة المرمى: لوكاس سكوروبسكي.
خط الدفاع: ستيفان بوستش، سام بوكيما، ريكاردو كالافيوري، فيكتور كريستيانسن.
خط الوسط: ريمو فريلير، جيوفاني فابيان، ريكاردو أورسوليني، لويس فيرجسون، أليكسيس ساليمايكيرس.
خط الهجوم: جوشوا زيركزي.
ويحتل فريق بولونيا المركز السابع برصيد 36 نقطة، بينما يحتل ليتشى المركز الـ 13 برصيد 24 نقطة.

تشكيل بولونيا بولونيا ليتشى الدورى الإيطالى