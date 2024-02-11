الدورى الإيطالى.. زيركزي يقود بولونيا لمواجهة ليتشى

أعلن تياغو موتا المدير الفنى لفريق بولونيا تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ليتشى، وذلك بعد قليل على ملعب "ريناتو دال آرا"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

وجاء تشكيل بولونيا كالتالى:

حراسة المرمى: لوكاس سكوروبسكي.

خط الدفاع: ستيفان بوستش، سام بوكيما، ريكاردو كالافيوري، فيكتور كريستيانسن.

خط الوسط: ريمو فريلير، جيوفاني فابيان، ريكاردو أورسوليني، لويس فيرجسون، أليكسيس ساليمايكيرس.

خط الهجوم: جوشوا زيركزي.

ويحتل فريق بولونيا المركز السابع برصيد 36 نقطة، بينما يحتل ليتشى المركز الـ 13 برصيد 24 نقطة.