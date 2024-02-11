أمم أفريقيا.. كوت ديفوار تخشى لعنة الفراعنة قبل النهائي

تختتم منافسات النسخة 34 من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة حاليا في كوت ديفوار، مساء اليوم الأحد عندما يلتقي المنتخب المستضيف و نظيره نيجيريا في العاشرة من مساء على ملعب "الحسن واتارا" في نهائي البطولة .

وتأهل الأفيال لنهائي البطولة بعد الفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 1-0 بهدف، فيما تأهل منتخب نيجيريا إلى نهائي البطولة على جنوب أفريقيا بركلات الجزاء الترجيحية وألتقى المنتخبين خلال البطولة من قبل في دور المجموعات و كان الغلبة إلى منتخب نيجيري بهدف دون رد.

لقاء الليلة مكرر من الدور الأول وقد حدث ذلك من قبل تسعة مرات في تاريخ البطولة بأن يكون منتخبان تواجها في دور المجموعات ووصلوا إلى نهائي البطولة وقد تجرع منتخب ساحل العاج من مرارة الخسارة من مصر في نهائي نسخة 2006 وكان المنتخبان قد تأهلا إلى نهائي البطولة بعد أن ألتقيا في دور المجموعة .

وكان أخر نسخة تأهل للنهائي منتخبين و لعبوا معا في دور المجموعات هم الجزائر و السنغال في نسخة 2019 و التى توج بها منتخب الجزائرز.

ويحلم منتخب نيجيريا بالحصول على لقبه الرابع في كأس الأمم الإفريقية، بعد نسخ 1980 و1994 و2013، اما منتخب كوت ديفوار فيطمح للتتويج بالبطولة للمرة الثالثة بعد نسختي 1992 و2015.

