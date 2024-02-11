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الأحد 11 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

بالفيديو.. حضور مرتفع وانتظام طالبات "ثانوي خدمات" بالأقصر

حضور مرتفع لطالبات
حضور مرتفع لطالبات الثانوية العامة بالأقصر
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انطلق الفصل الدراسي الثاني بجميع مدارس الجمهورية.

ورصدت “البوابة نيوز”، انتظام طلاب مدارس الابتدائي والثانوي بمحافظة الأقصر وسط حضور طلابي مرتفع.

كما رصدت انتظام طالبات “الخدمات” بمدرسة  الثانوية بنات بالأقصر.

وتفقد الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، انتظام الدراسة في يومها الأول، وتقديم الدعم للطلاب والتحاور معهم.

شدد وكيل الوزارة على رصد الغياب، وتفعيل مجموعات الدعم المدرسي، ولائحة الانضباط المدرسي.

وقدم “صبري عثمان”، نصائح للطالبات الصف الأول الثانوي، وتحفيزهن على الاستذكار والحضور للوصول لاهدافهن في المستقبل.

 

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