تعيين عصام خليل عضوا في مجلس الشيوخ بدلا من سامح عاشور

وجه حزب المصريين الأحرار رئيسًا وقيادات وأعضاء، أسمى معانى الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لإصدار قرار جمهوريًا بتعيين الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار بمجلس الشيوخ بدلا من النائب السابق سامح عاشور.

وقال حزب المصريين الأحرار، إن ثقة الرئيس الغالية نبراسا على رؤوسنا، وندعو الله أن يوفقنا لخدمة بلادنا تحت القيادة السياسية الرشيدة.

وتابع الحزب: "وفي هذه المناسبة الطيبة .. يؤكد حزب المصريين الأحرار بقيادة الدكتور عصام خليل، أن جميع أعضاء الحزب جنوداً إمناء على خدمة الوطن العزيز في كل موقع وتحت أي ظروف حريصين على سلامة واستقرار بلادنا ورخاء شعبنا".

وأضاف: "وإذ يتوجه الحزب أميناً عاماً ومكتب سياسي وهيئة عليا وجمعية عمومية بخالص التهنئة للسيد الدكتور عصام خليل علي هذه الثقة المستحقة، ونسأل الله التوفيق والسداد لما فيه خير بلادنا.. حفظ الله مصر وشعبها .. وتحيا مصر دوما وأبدا".