ads
الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

«الأوقاف» تفتتح 26 مسجدًا الجمعة المقبل

وزارة الاوقاف
وزارة الاوقاف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة الأوقاف، أنه سيتم افتتاح 26 مسجدًا يوم الجمعة القادم، منها 20 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 6  مساجد صيانة وتطويرًا.

وأكدت وزارة اللأوقاف، أن إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى اليوم 584 مسجدًا منها  455 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 129 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وأضافت: بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 16 / 2 / 2024 م عدد 11606 مسجد، بتكلفة تقدر بنحو 16 مليارًا و61 مليون جنيه.
وجاءت المساجد على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف بني سويف
1. مسجد الرحمن الرحيم – المنطقة الصناعية كوم أبو راضي ( مجمع العرب) – مركز الواسطى
مديرية أوقاف الإسماعيلية
2. مسجد الزهراء – جلبانة – القنطرة شرق 
مديرية أوقاف سوهاج
3. مسجد العتيق- الشيخ جمعة – طهطا
4. مسجد علي يوسف – نجع المشايخ – دار السلام
5. مسجد الفتح ( آل همام ) – مشطا – طما 
6. مسجد التراضي – أبو سقير – الحرجة بحري – عرابة أبيدوس
مديرية أوقاف الشرقية 
7. مسجد المصطفى – قرية زور أبو الليل – أولاد صقر
8. مسجد عزبة ماهر الكبرى الروضة – فاقوس
9. مسجد التوبة – عزبة ثابت – م رضوان – أبو كبير
مديرية أوقاف الجيزة
10. مسجد الرحمن –عزبة قرني - العياط
مديرية أوقاف المنيا
11. مسجد النور – إبجاج الحطب – مطاي 
12. مسجد السلام – أبو يعقوب - المنيا
13. مسجد مبارك الغربي – عزبة مبارك – بلنصورة – أبو قرقاص
مديرية أوقاف البحيرة
14. مسجد علواني حمد القبلي – قرية أبو الشقاف - مركز حوش عيسى
15. مسجد الدفراوي– الإبراهيمية – مركز إيتاي البارود
16. مسجد عبد المولى - جزيرة الضهرية– مركز إيتاي البارود
17. مسجد مورده إشليمة– مركز إيتاي البارود
مديرية أوقاف القليوبية
18. مسجد الشهيد مسعد جميل – أرض الجباسات– شبرا الخيمة شرق
19. مسجد الإخلاص – طحانوب– شبين القناطر غرب
مديرية أوقاف مطروح
20. مسجد الشيخ كندي بو ملحا – منطقة آبار نوح أولاد نوح
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الشرقية
1. مسجد الوحدة – بساتين بركات نمرة 1 - بلبيس
2. مسجد الزعفرانية – بردين 
مديرية أوقاف الإسكندرية
3. مسجد زاوية سلطان – محطة الرمل 
مديرية أوقاف القليوبية
4. مسجد أبو بكر الصديق – المنيرة – القناطر الخيرية
مديرية أوقاف سوهاج
5. مسجد آل صالح – السمطا - البلينا
مديرية أوقاف أسوان
6. مسجد أبو بكر الصديق – نجع الشيخ تاج الدين – السباعية.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى.

8c5dbf37-be6b-4f9c-b416-e628829f85cb
8c5dbf37-be6b-4f9c-b416-e628829f85cb
62a88739-656a-4a9b-b86f-4fc658223ce0
62a88739-656a-4a9b-b86f-4fc658223ce0
f546124a-c65a-413f-9170-e1fd4723e844
f546124a-c65a-413f-9170-e1fd4723e844
ccc19960-d219-4b6d-9e1b-16f74c7d44c1
ccc19960-d219-4b6d-9e1b-16f74c7d44c1
a4cdf5c8-0627-48ef-90dd-e5f6e0a1d99b
a4cdf5c8-0627-48ef-90dd-e5f6e0a1d99b
91612fb3-c6ce-4c6e-b5fa-b5967ff8ba40
91612fb3-c6ce-4c6e-b5fa-b5967ff8ba40
f56c8aba-b547-4f62-8bb7-a230b4fad46a
f56c8aba-b547-4f62-8bb7-a230b4fad46a
البحيرة الإسماعيلية الإحلال والتجديد المنطقة الصناعية مساجد الإحلال والتجديد