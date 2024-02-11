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الأحد 11 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

اليوم.. فتح باب اختبارات الإرشاد السياحي للغات النادرة

وزير السياحة
وزير السياحة
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أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن فتح باب التقدم لاختبارات الإرشاد السياحي للراغبين في الحصول على ترخيص مزاولة المهنة ممن يجيدون اللغات النادرة وذلك خلال العام الحالي 2024.

وأخطرت الوزارة، مكاتبها بكلا من الأقصر وأسوان والإسكندرية والبحر الأحمر وشرم الشيخ للإعلان عن فتح باب التقدم إليها اعتبارا من اليوم ١١ فبراير الجاري وحتى ٢٩ من الشهر نفسه على ان يتم قبول طلبات  جميع اللغات فيما عدا" الانجليزية والفرنسية والايطالية والالمانية والاسبانية "، بالاضافة الى طلبات المرشدين السابقين لاعادة الاصدار بكافة اللغات دون استثناء.

وأكدت الوزارة أنه يمكن التقديم عن طريق الموقع الالكتروني الرسمي  trans.hajj.gov.eg  على ان يتضمن التقديم صورة من شهادة المؤهل  و٣ صور شخصية وصورة من الرقم القومي فيما يتم عقد اختبار الارشاد في ١٦ مارس المقبل  سيوافي كل متقدم بيوم مثوله أمام لجنة الاختبارات

الإرشاد السياحي ترخيص مزاولة المهنة وأسوان والإسكندرية والبحر الأحمر وشرم