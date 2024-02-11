الرياضة حياة.. "مياه القليوبية" تفوز للمرة الخامسة بدوري اتحاد الشركات

الأحد 11/فبراير/2024 - 02:58 م

أصبحت الرياضة عنوانا لحياة المواطن المصري، فصحة العقول من صحة الأبدان، ولطالما حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه كافة القطاعات إلى تطبيق فاعليات رياضية لتعزيز روح التعاون والانتماء.

كأس آخر وبطولة جديدة أضافها فاز فريق كرة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بعد فوزه بالمركز الأول للمرة الخامسة لبطولة الاتحاد العام للشركات والحكومي بالقليوبية ٢٠٢٤ على مستوى المحافظة.

وتسلم المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الادارة كأس البطولة وهنأ الفريق بالفوز وصعوده لبطولة الجمهورية للشركات، مشيدًا بدور اللجنة الرياضية وحرصها على المشاركة فى الفاعليات الرياضية والمباريات للتنافس بالإضافة إلى تأهيل الفرق الرياضية للمشاركة فى البطولات المختلفة.. وقال عن ذلك الفوز: "نحاول بشتى الطرق تفعيل كل آليات التعاون ونشر روح المحبة بين الجميع، وأن يكون كل العاملين أسرة واحدة نتشارك جميعا في كل شئ ونكتشف إمكانات كل فرد ونوجهها إلى ما يعود بالاستفادة عليه وعلى الشركة وعلى وطننا الغالي.. نفرح بكل إنجاز ونرفع الروح المعنوية للعاملين لنعبر بالوطن محنته.. ونحن قادرون على ذلك"

وأكد مجاهد على أن مشاركة فريق الشركة فى دورى الاتحاد العاملين للشركات يأتى فى إطار توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعلها أسلوب حياة، بالإضافة إلى المشاركة في مثل هذه اللقاءات الرياضية تعزز روح الانتماء والولاء وذلك تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠