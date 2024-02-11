شمال سيناء الأزهرية: بدء تلقي الطعون على نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية

أعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية بقيادة الشيخ محمد سعد خضر، رئيس المنطقة، بدء تلقي طلبات الطعون على نتائج الفصل الدراسي الأول بالشهادتين الابتدائية والإعدادية بدءًا من يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024م حتى الاثنين الموافق 26 فبراير 2024م.

وأفادت المنطقة بأنه تقرر تلقي الطعون بعد استيفاء طلب مراجعة أوراق الإجابة وسداد الرسوم المقررة بالخزينة وتسلم الطلبات بمقر إدارة الامتحانات بديوان عام المنطقة، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا.

كما شهد الشيخ محمد سعد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، بدء انطلاق الدراسة، للفصل الدراسي الثاني، بمعاهد إدارة العريش، والتي تعمل بنظام الفترتين، ورافق فضيلته، الدكتور جمال سلامة، مدير التعليم الإعدادي، والأستاذ شعبان هنو، مدير التعليم الابتدائي.

شملت المتابعة لمعهد أبو بكر الصديق الابتدائى وبنين الإعدادي، وبنين أبو بكر الصديق الثانوى، ومعهد عمرو بن العاص الابتدائي، وفتيات المساعيد الثانوي، وفتيات أبوبكر الصديق الإعدادي.