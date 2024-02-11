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الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

القبض على شخصين بتهمة تبادل العملات الأجنبية خارج السوق المصرفية

ارشيفية
ارشيفية
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ألقت قوة مباحث بولاق الدكرور القبض على شخصين، بتهمة تبادل العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي.

تمكنت القوة الأمنية من ضبط المتهم الأول، الذي يُدعى "منزر.س"، وهو صاحب محل، بالإضافة إلى "عبدالله.ع"، البالغ من العمر 36 عامًا ومقيم في منطقة الطالبية، ووجد بحوزة المتهم الأول مبالغ مالية تقدر بحوالي 35 ألف جنيه مصري و410 ألف جنيه سوداني، بالإضافة إلى هواتف محمولة، بينما كان بحوزة المتهم الثاني مبالغ تقدر بحوالي 2500 دولار أمريكي و2900 جنيه مصري.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة وتمت إحالة المتهمين للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.
 

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