تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانفجارات عنيفة تهز رفح

قال بشير جبر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من مدينة رفح الفلسطينية، إنّ الانفجارات القوية و العنيفة لم تتوقف منذ ساعات الليل حتى اللحظة، حيث تهز أرجاء مدينة رفح الفلسطينية وخان يونس، بسبب استهداف الاحتلال مناطق عدة في المحافظات الجنوبية بعدد من الأحزمة النارية.

وأضاف "جبر"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامي حساني بشير: "رفح الفلسطينية تعرضت لغارات متتالية في المناطق الشرقية بالإضافة إلى قيام المدفعية الإسرائيلية بإطلاق قذائفها بشكل عشوائي تجاه المناطق الشرقية برفح وخان يونس".

وتابع: "خان يونس تشهد توغلا إسرائيليا للآليات العسكرية بأنواعها من دبابات وناقلات جند وجرافات وغيرها من الآليات التي تطلق قذائفها بشكل مباشر تجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم وكذلك تحاصر المستشفيات متصل مستشفى الامل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومستشفى ناصر الطبي".