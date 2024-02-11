أول أيام الفصل الدراسي الثاني.. «تعليم الجيزة» بطابور الصباح بمدارس إدارة العجوزة

تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة اليوم الأحد، مدرستي النصر الابتدائية والعجوزة الرسمية لغات، التابعتين لإدارة العجوزة التعليمية، وذلك في أول أيام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2023

وكان في استقبال سيادته الأستاذة حنان موسى مدير عام الإدارة ، حيث هنأ الطلاب والمعلمين بالفصل الدراسي الثاني، متمنياً لهم التوفيق والسداد.



وتابع وكيل الوزارة سير العملية التعليمية داخل فصول المدرستين، واطمأن على جاهزية المدارس لاستقبال الدراسة ووصول الكتب الدراسية، والانتهاء من توزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس.

كما شدد على الاهتمام بالإشراف اليومي داخل المدارس ومتابعة سلامة المباني ومتابعة تنفيذ الصيانة البسيطة داخل المدارس

ونبه علي مديري العموم بالمتابعة المستمرة للمدارس والتنبيه علي الانتهاء من المناهج الدراسية وفقا للخطة الموضوعة من قبل الوزارة وكذلك الالتزام بتطبيق تعليمات التظلمات الصادرة من المديرية وإعلان نتائج التظلمات فور الانتهاء منها عبر الموقع (الإلكتروني للشهادة الاعدادية ) والنقل بالمدارس في لوحة الإعلان بالمدرسة وبمكان واضح .



وأكد علي الالتزام بمواعيد الدخول والخروج للطلاب ومتابعة تسليم الكتب للفصل الدراسى الثاني من أول يوم دراسى ومتابعة سد العجز من قبل التوجيهات بكل مادة وكذلك تكثيف نشر التوعية للطلاب وتجهيز خطة إخلاء فى حالة حدوث كوارث أو زلازل ويتم تنفيذها منذ بداية الدراسة .



كما أكد سلومة على أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية و تهوية ونظافة الفصول والنظافة الدورية لدورات المياه وتطهيرها وتعقيمها حرصا علي سلامة وصحة الطلاب.

وأشار لضرورة الالتزام بتفعيل المجموعات الداعمة وأنها ستكون داخل نفس المدارس لطلاب صفوف النقل بالمراحل الدراسية .

كذلك اختيار مدارس مجهزة داخل كل إدارة تعليمية لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية والمتابعة اليومية للغياب اليومي وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية وكذلك سيتم تنظيم مسابقة الإدارة التعليمية المتميزة بهدف خلق حالة تنافسية بين الإدارات التعليمية .

كما شدد على أهمية غرس قيم المواطنة وروح الولاء للوطن وأن تكون البيئة المدرسية بيئة جاذبة من خلال الاهتمام بالأنشطة والمسابقات الفنية والثقافية والرياضية.