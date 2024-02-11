أفتتاح مهرجان بغداد السينمائي في دورته الأولى بمشاركة دولية واسعة

عرض برنامج "صباح جديد"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "افتتاح مهرجان بغداد السينمائي في دورته الأولى بمشاركة دولية واسعة".

أول فيلم سينمائي عُرض عام 1909 إلا أن مهرجان بغداد السينمائي نشأ حديثا كمحاولة لفت الأنظار وتعريف العراق بمجال صناعة الأفلام.

مهرجان بغداد السينمائي في دورته الاولى يولد كبيرا من ناحية التنظيم وجودة الأفلام وأفكارها، وحتى طريقة صناعتها حيث يتم عرض 16 فيلما روائيا بمشاركة دولية وعربية.

وقال إحسان دعدوش ممثل عراقي: "هذا اليوم مميز جدا، لأن هذا المهرجان ليس محليا، لكنه عربي شاركت فيه أغلب الدول العربية، وتنوع هذا المهرجان من أفلام قصيرة وأفلام طويلة وأفلام أنيميشن وهناك فضاءات فنية، حيث جرى إنتاج 10 أفلام قصيرة لمخرجين عراقيين مهمين، وسط مشاركة كبيرة من فناني العراق ومؤلفين عراقيين".

المشاركة الدولية تضمنت أفلاما روائية وكذلك أفلاما قصيرة تنافس للفوز أسوة بالأفلام العراقية التي صُنعت خصيصا للمهرجان.

وأكدت الممثلة المصرية نهال عنبر: "أنا سعيدة جدا بمشاركة عدد كبير من الدول العربية، فالعراق بلد عريق وله تراث وباع كبير في الثقافة، وبالتالي، لم يكن من المعقول أن يكون لديه مهرجان كبير، وأنا سعيدة جدا به وبتلاقي الفنانين العرب ببعض".

