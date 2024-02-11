شركة Sony العالمية تتعاقد مع النجمة الشابة هنا يسري

تعاقدت شركة سوني العالمية مع النجمة الشابة هنا يسري على انتاج ألبوم كامل يتضمن ١٠ اغنيات متنوعة.

وطرحت هنا يسري يوم الخميس أولى اغنيات هذا الالبوم بعنوان "لو سامحنا" من كلمات "محمد الشافعي" الحان "اسلام رفعت" وتوزيع "ماهر الملاخ" اما تصوير الفيديو كليب فكان من اخراج المخرج "نضال هاني"

وتطرح النجمة هنا يسري في الاغنية موضوع جديد وعام بعيدا عن موضوعات الحب، والفراق، فتقول كلمات الاغنية:

لو سامحنا.. نبقى احسن؟ ولا احزن؟ ولا ايه؟ لو سامحنا حد مؤذي، وكان جارحنا.. يبقى حلو؟ ولا يبقى خسارة .

يذكر أن النجمة هنا يسري حققت خلال السنة الماضية نجاحات كبيرة.. فحققت اغنيتها الشهيرة "بنت ابويا" نجاحا ساحقا في الوطن العربي، وتلتلها بنجاحات كتيرة غيرها: في حتة تانية، الوقت الحلو، تتر مسلسل صوت وصورة وغيرها…