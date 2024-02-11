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الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

شركة Sony العالمية تتعاقد مع النجمة الشابة هنا يسري

هنا يسري
هنا يسري
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تعاقدت شركة سوني العالمية مع النجمة الشابة هنا يسري على انتاج ألبوم كامل يتضمن ١٠ اغنيات متنوعة.

وطرحت هنا يسري يوم الخميس أولى اغنيات هذا الالبوم بعنوان "لو سامحنا" من كلمات "محمد الشافعي" الحان "اسلام رفعت" وتوزيع "ماهر الملاخ" اما تصوير الفيديو كليب فكان من اخراج المخرج "نضال هاني"

وتطرح النجمة هنا يسري في الاغنية موضوع جديد وعام بعيدا عن موضوعات الحب، والفراق، فتقول كلمات الاغنية:
لو سامحنا.. نبقى احسن؟ ولا احزن؟ ولا ايه؟ لو سامحنا حد مؤذي، وكان جارحنا.. يبقى حلو؟ ولا يبقى خسارة .

يذكر أن  النجمة هنا يسري حققت خلال السنة الماضية نجاحات كبيرة.. فحققت اغنيتها الشهيرة "بنت ابويا" نجاحا ساحقا في الوطن العربي، وتلتلها بنجاحات كتيرة غيرها: في حتة تانية، الوقت الحلو، تتر مسلسل صوت وصورة وغيرها…

سوني العالمية هنا يسري لو سامحن بنت ابويا