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الأحد 11 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدوري الفرنسي.. تشكيل هجومي للوهافر أمام رين

لوهافر
لوهافر
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أعلن لوكا إلسنر المدير الفنى لفريق لوهافر، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره رين، وذلك بعد قليل على ملعب "جول ديشاسو"، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق لوهافر، كالتالى:
حراسة المرمى: أرثور ديسماس.
خط الدفاع: أرونا سانغانتي، إتيان كينكوي، جوتيير لوريس، كريستوفر أوبيري.
خط الوسط: لويك نيغو، عبد الله توري، ياسين كشطة.
خط الهجوم: خوسيه كازيمير، محمد بايو، إيمانويل صابي.

ويحتل فريق رين المركز التاسع برصيد 28 نقطة، فيما يحتل فريق لوهافر المركز الـ 11 برصيد 24 نقطة.
 

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