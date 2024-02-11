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الأحد 11 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدوري الفرنسي.. كاليمويندو وتيريير يقودان رين لمواجهة لوهافر

رين
رين
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أعلن برونو جينيسيو المدير الفنى لفريق رين، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره لوهافر، وذلك بعد قليل على ملعب "جول ديشاسو"، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق رين، كالتالى:
 

حراسة المرمى: ستيف مانداندا.
خط الدفاع: جويلا دوي، وارمد عمري، آرثر ثياتي، ادرين تروفيرت.
خط الوسط: بينجامين بوريجايد، بابتيست سانتاماريا، أزور ماتوسيوا، ديسير دو.
خط الهجوم: أرنود كاليمويندو، مارتن تيريير.
 

ويحتل فريق رين المركز التاسع برصيد 28 نقطة، فيما يحتل فريق لوهافر المركز الـ 11 برصيد 24 نقطة. 

الدوري الفرنسي رين لوهافر تشكيل فريق رين