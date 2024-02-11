الدوري الفرنسي.. كاليمويندو وتيريير يقودان رين لمواجهة لوهافر

أعلن برونو جينيسيو المدير الفنى لفريق رين، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره لوهافر، وذلك بعد قليل على ملعب "جول ديشاسو"، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق رين، كالتالى:



حراسة المرمى: ستيف مانداندا.

خط الدفاع: جويلا دوي، وارمد عمري، آرثر ثياتي، ادرين تروفيرت.

خط الوسط: بينجامين بوريجايد، بابتيست سانتاماريا، أزور ماتوسيوا، ديسير دو.

خط الهجوم: أرنود كاليمويندو، مارتن تيريير.



ويحتل فريق رين المركز التاسع برصيد 28 نقطة، فيما يحتل فريق لوهافر المركز الـ 11 برصيد 24 نقطة.