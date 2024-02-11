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الأحد 11 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

خفر السواحل الماليزي يحبط محاولة تهريب براميل من النفط إلى جنوب الفلبين

خفر السواحل الماليزي
خفر السواحل الماليزي
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أحبط خفر السواحل الماليزي محاولة قارب تهريب العديد من براميل البنزين المدعوم إلى جنوب الفلبين، حسبما أفادت في بيان اليوم /الأحد/.

ونقلت صحيفة ذا ستار الماليزية عن بيان الخفر القول " إن وكالة إنفاذ القانون البحرية اعترضت قاربا يحمل 17 برميلًا أزرقًا على بعد حوالي 1.4 ميل بحري جنوب شرق تانجونج قبالة منطقة بيتاس شمال الولاية أمس السبت".

وأضاف البيان أن القارب المشتبه به تمكن من المناورة نحو المياه الضحلة حيث ترك الربان القارب وهرب بعدما فشل في تهريب حوالي 3400 لتر من البنزين المدعوم إلى جنوب الفلبين المجاور.

وتابع أنه "عند وصول فريق الدورية إلى الموقع، قام فريق الدورية بمراقبة القارب، وبينما كانوا على وشك الرسو إلى جانب القارب، انطلق ربان المركب مسرعًا نحو المنطقة الضحلة وترك القارب"، كما أشار إلى أنه تمت مصادرة البنزين والقارب لإجراء المزيد من التحقيقات بموجب قانون مراقبة الإمدادات لعام 1961.

الفلبين ماليزيا براميل البنزين