الصحة الفلسطينية: الاحتلال مازال يمارس حرب الإبادة على أعين المجتمع الدولي

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة: «نشهد كارثة صحية وبيئية ومجاعة محققة، ومشردين تحت الأمطار يواجهون البرد القارس دون أدنى مقومات الحياة»، مشيرة إلى أن المستشفيات معطلة ومدمرة نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي والناقص الحاد في كل مقومات عمل مراكز العلاج، يأتي ذلك علاوة على الانعدام الكامل للماء والعلاج والدواء والغذاء.

وأضافت «الكيلة»، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي بالضفة الغربية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»: «سلطات الاحتلال مازالت تمارس حرب الإبادة على أعين المجتمع الدولي ضد كل شئ في قطاع غزة».

وتابعت: «مازال الاحتلال يزيد على ذلك ويلوح بمزيد من القتل والدمار والهجوم على رفح التي تأوي أكثر من مليون و400 ألف فلسطيني».