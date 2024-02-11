أمم إفريقيا.. أرقام فشلت منتخبات القارة في تحطيمها بالنسخة الحالية

تختتم منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا و التى تقام في كوت ديفوار ، مساء اليوم الأحد، عندما يلتقى منتخب البلد المستضيف ومنتخب نيجيريا في نهائي البطولة، وفشلت المنتخبات التى شاركت في تلك النسخة في تحطيم عدد من الألقاب.

" البوابة نيوز" ترصد أهم الأرقام التى فشلت المنتخبات في تحطيمها:

تسجيل 9 أهداف والمسجلة باسم نداي مولامبا لاعب الكونغو الديمقراطية في نسخة 1974 و الذي فشل الجميع في الوصل إلى هذا العدد من الأهداف و يعتلى قائمة الهدافين حتى الآن مهاجم منتخب غينيا ايمليو نسووى برصيد 5 أهداف.

الوصول إلى 18 هدف.. ويعد الكاميروني، صامويل إيتو، هو الهداف التاريخي للبطولة برصيد 18 هدفًا خلال 6 نسخ .

يعتبر الحارس المصري، عصام الحضري، أكبر لاعب يشارك في البطولة في عمر 44 عامًا و 21 يومًا، وكات و كانت في نسخة 2017.



وصول منتخب مصر وغانا 9 مرات إلى النهائي وفشل الجميع في كسر هذا الرقم ، و فازت مصر بسبعة ألقاب، بينما فازن غانا أربعة ألقاب .

وصلت مصر إلى نهائي كأس أمم إفريقيا 5 مرات في آخر 6 نسخ شاركت فيها وهذا ما ينجح فيه إى منتخب أفريقي خلال السنوات الماضية.

سجل 4 لاعبين خلال 6 نسخ و لم يسجل أي لاعب آخر في نسخ من المسابقة أكثر منهم وهم الكاميروني، صامويل إيتو، الثنائي الغاني أسامواه جيان وأندريه أيو، وكالوشا بواليا .

يعتبر المصري، حسن الشاذلي، هو اللاعب الوحيد الذي سجل أكثر من "هاتريك" في كأس أمم إفريقيا، وقام بذلك في عامي 1963 و 1970.

منتخب مصر هو الوحيد الذي سجل لاعبان منه "هاتريك" في نفس المباراة، حيث سجل حسن الشاذلي ومحمد مرسي في الفوز على نيجيريا بنتيجة 6-3، في مباراة دور المجموعات عام 1963.

يعد المدربان حسن شحاته و الغاني شارلز جيامفي الأكثر فوزا بالبطولة بواقع ثلاث ألقاب فيما فاز محمود الجوهري والنيجيري ستيفن كيشي بالبطولة كلاعبين ومدربين

الفرنسي، هيرفي رونارد، هو المدرب الوحيد الذي فاز بكأس أمم إفريقيا مع بلدين مختلفين، هما زامبيا سنة 2012 وكوت ديفوار في 2015.