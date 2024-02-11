١٥٠٠ طفل يستفيدون من قافلة "عيالنا" بمحافظات الصعيد.. صور

توجهت قافلة المركز القومى لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف والتي تقام تحت شعار "عيالنا" إلى صعيد مصر بمحافظات سوهاج وأسيوط والمنيا، لتقديم الخدمة الثقافية للأطفال في كل محافظات الجمهورية، بخاصة المناطق النائية، وتأتي هذه القافلة بالتعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية، ووزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الإدارة المركزية للنشء، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وإشراف أد.هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

بدأت القافلة في مركز شباب السوالم بطهطا بمحافظة سوهاج، وذلك يومى ٧ و ٨ فبراير وبلغ عدد الأطفال المستفيدين ٦٢٠ طفلا، ثم مركز شباب ناصر بمحافظة أسيوط يوم الجمعة ٩ فبراير وبلغ عدد الأطفال المستفيدين ٥٤٠ طفلا، واختتمت القافلة فعالياتها في مركز شباب ناصر ملوي بمحافظة المنيا يومى ١٠ و١١ فبراير وبلغ عدد المستفيدين ٣٥٠ طفلا، ليصل عدد المستفيدين ألف وخمسمائة طفل وطفلة تقريبا ضمن برنامج وزارة الثقافة للعدالة الثقافية في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠.

تضمنت القوافل مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والورش التفاعلية بالإضافة إلى ورش الفنون التشكيلية منها أورجامي، طباعة، فن الكولاج، كروت مجسمة، لوحة بالفسيفساء، تشكيلات ورقية، رسم على الوجه، تشكيل عين حورس وزهرة اللوتس مجسمة، لوحات مجسمة، فانوس ومحفظة بالورق، تيجان بشعارات للتوعية، وورش الحكي والتلوين للتوعية ضد الفساد، ورشة تثقيفية عن القدس عربية، كما قدم فنانو المركز عروض الأراجوز ومجموعة من المسابقات الثقافية، وتم توزيع جوائز من أحدث إصدارات المركز على الأطفال المشاركين مجانا، وغيرها من الأنشطة المختلفة التي تستهدف جميعها اكتشاف الأطفال الموهوبين وتنمية مواهبهم.