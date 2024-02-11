الاحتلال يواصل هجومه الممنهج على "أونروا" بمزاعم اكتشاف نفق أسفل أحد مقراتها

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "الاحتلال يواصل هجومه الممنهج على "أنروا" بمزاعم اكتشاف نفق أسفل أحد مقراتها".

بالتزامن مع انتشار التقارير حول عملية إسرائيلية وشيكة في مدينة رفح الفلسطينية، تواصل الحكومة الإسرائيلية هجومها الممنهج ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وفي حلقة جديدة من مسلسل استهداف الوكالة ادعى جيش الاحتلال اكتشاف نفق أسفل مقر أونروا في مدينة غزة، كما زعم أن حركة حماس استخدمت المقر لتزويد الأنفاق بالكهرباء.

وجاء الرد سريعا على لسان أكبر مسؤول في المنظمة الأممية، إذ قال المفوض العام لأونروا، إن الوكالة لاعلم لديها بذلك الأمر مضيفا أن الموظفين الأممين لم يستخدموا المقر الرئيسي منذ أن تركوه في 12 اكتوبر الماضي، كما أكد أن الوكالة لم تبلغ رسميا بشأن النفق المزعوم من قبل السلطات الإسرائيلية.

