الاحتلال يستولي على 200 مليون شيكل من بنك فلسطين بغزة

استولى جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على 200 مليون شيكل (أكثر من 54 مليون دولار) من المقر الرئيسي لبنك فلسطين في غزة، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق،رصد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، عشرات الإفادات التي أدلى بها الأهالي في قطاع غزة حول قيام جيش وجنود الاحتلال "الإسرائيلي" بسرقة أموالاً وذهباً ومصاغات من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال على الشعب الفلسطيني.

في اليوم الـ128 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، اتسع نطاق غارات الاحتلال على القطاع مما تسبب في استشهاد وإصابة العشرات، وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد 3 مرضى بسبب منع الاحتلال إدخال الأكسجين إلى مستشفى الأمل منذ أسبوع.