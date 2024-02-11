إيرادات الموسم السينمائى.. "أنف وثلاث عيون" يكسر حاجز المليون.. و"الحريفة" يواصل التصدر

حقق فيلم "أنف وثلاث عيون" مليون و ٢٧٠ ألف جنيه، وذلك بعد عرضة بدور العرض السينمائى خلال الأيام القليلة الماضية.

الفيلم مأخوذ عن رواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، ويضم مجموعة كبيرة من النجوم ظافر العابدين، صبا مبارك، أمينة خليل، جيهان الشماشرجي، سلوى محمد علي، سلمي أبو ضيف، والإخراج أمير رمسيس.

ويتصدر فيلم الحريفة شباك التذاكر بالموسم السينمائى الحالى بإيرادات تعدت ال ٥٥ مليون، ويلاحقه أفلام "رحله ٤٠٤" للنجمة مني ذكي، وفيلم "أبو نسب" للفنان محمد إمام.

تعانى بعض الأفلام من شبح السحب من دور العرض السينمائى، وأبرز تلك الأعمال فيلم "شماريخ" رغم البداية الجيدة إلا أنه تراجعت إيرادات الفيلم على مدار الأيام الأخيرة.

فيلم "عادل مش عادل"، للفنان أحمد الفيشاوى يعانى منذ عرضة بضعف الإيرادات بشباك تذاكر السينما، ولم يحقق أى مردود حتى الآن، ووصلت إيرادات الأيام الماضية إلى ٥ آلاف جنيه.