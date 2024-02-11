بالفيديو.. نقيب الصحفيين: قريبا افتتاح مركز تدريب متطور بالنقابة بشكل رسمي

أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على أهمية دور مؤسسة هيكل للصحافة العربية في استمرار إرث الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، من خلال تدريب وتأهيل أجيال جديدة من الصحفيين.

وأوضح أن دور مؤسسة هيكل يلعب دورًا حيويًا في دعم مركز تدريب النقابة، حيث بذل المجلس جهودًا كبيرة خلال الفترة الماضية لاستعادة مكانته وتجديده، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن افتتاحه مجددًا بشكل رسمي قريبًا، وذلك بعد تطوير مجموعة من الاستديوهات وإطلاق برامج تدريبية متنوعة بإشراف الجهات المختصة.

كما أعرب البلشي عن أمله في أن يؤدي المركز الدور المنوط به على أكمل وجه، معربًا عن استعدادهم للانطلاق بالمركز في مرحلته الجديدة، مؤكدًا على أهمية تفاعل الجميع لتحقيق هذا الهدف

جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز دورة صحافة البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي، وافتتاح دورة صحافة الحرب في عصر السوشيال ميديا.