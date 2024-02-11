ads
الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تليفزيون البوابة

بالفيديو.. نقيب الصحفيين: قريبا افتتاح مركز تدريب متطور بالنقابة بشكل رسمي

نقيب الصحفيين خالد
نقيب الصحفيين خالد البلشي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على أهمية دور مؤسسة هيكل للصحافة العربية في استمرار إرث الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، من خلال تدريب وتأهيل أجيال جديدة من الصحفيين.

وأوضح أن دور مؤسسة هيكل يلعب دورًا حيويًا في دعم مركز تدريب النقابة، حيث بذل المجلس جهودًا كبيرة خلال الفترة الماضية لاستعادة مكانته وتجديده، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن افتتاحه مجددًا بشكل رسمي قريبًا، وذلك بعد تطوير مجموعة من الاستديوهات وإطلاق برامج تدريبية متنوعة بإشراف الجهات المختصة.

كما أعرب البلشي عن أمله في أن يؤدي المركز الدور المنوط به على أكمل وجه، معربًا عن استعدادهم للانطلاق بالمركز في مرحلته الجديدة، مؤكدًا على أهمية تفاعل الجميع لتحقيق هذا الهدف

جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز دورة صحافة البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي، وافتتاح دورة صحافة الحرب في عصر السوشيال ميديا.

مؤسسة هيكل للصحافة العربية خالد البلشي نقيب الصحفيين إستخدام الذكاء الاصطناعي نقابة الصحفيين