الدورى الإيطالى.. تشكيل هجومى لفروسينوني فى مواجهة فيرونتينا

أعلن ايزيبيو دي فرانشيسكو المدير الفنى لفريق فروسينوني، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره فيرونتينا، وذلك بعد قليل على ملعب " أرتيميو فرانكي"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق فروسينونى كالتالى:

حراسة المرمى: ستيفانو توراتي.

خط الدفاع: فرانشيسكو جيلي، ايلاريو مونتيريسي، ميمح أوكولي، ايمانويلي فاليري.

خط الوسط: لوكا مازيتيلي، إينزو بارينيكيا، عبدو هروي.

خط الهجوم: ماتياس سولي، كايو جورج، ديمبا سيك.

ويحتل فريق فيرونتينا المركز الـ 9 برصيد 34 نقطة، بينما يقع فروسينوني فى المركز الـ 14 برصيد 34 نقطة.

