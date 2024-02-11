أعلن ايزيبيو دي فرانشيسكو المدير الفنى لفريق فروسينوني، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره فيرونتينا، وذلك بعد قليل على ملعب " أرتيميو فرانكي"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق فروسينونى كالتالى:
حراسة المرمى: ستيفانو توراتي.
خط الدفاع: فرانشيسكو جيلي، ايلاريو مونتيريسي، ميمح أوكولي، ايمانويلي فاليري.
خط الوسط: لوكا مازيتيلي، إينزو بارينيكيا، عبدو هروي.
خط الهجوم: ماتياس سولي، كايو جورج، ديمبا سيك.
ويحتل فريق فيرونتينا المركز الـ 9 برصيد 34 نقطة، بينما يقع فروسينوني فى المركز الـ 14 برصيد 34 نقطة.
البوابة سبورت
الدورى الإيطالى.. تشكيل هجومى لفروسينوني فى مواجهة فيرونتينا
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أعلن ايزيبيو دي فرانشيسكو المدير الفنى لفريق فروسينوني، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره فيرونتينا، وذلك بعد قليل على ملعب " أرتيميو فرانكي"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.
أعلن ايزيبيو دي فرانشيسكو المدير الفنى لفريق فروسينوني، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره فيرونتينا، وذلك بعد قليل على ملعب " أرتيميو فرانكي"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.