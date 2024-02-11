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الأحد 11 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدورى الإيطالى.. تشكيل هجومى لفروسينوني فى مواجهة فيرونتينا

فروسينوني
فروسينوني
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أعلن ايزيبيو دي فرانشيسكو المدير الفنى لفريق فروسينوني، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره فيرونتينا، وذلك بعد قليل على ملعب " أرتيميو فرانكي"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق فروسينونى كالتالى:
حراسة المرمى: ستيفانو توراتي.
خط الدفاع: فرانشيسكو جيلي، ايلاريو مونتيريسي، ميمح أوكولي، ايمانويلي فاليري.
خط الوسط: لوكا مازيتيلي، إينزو بارينيكيا، عبدو هروي.
خط الهجوم: ماتياس سولي، كايو جورج، ديمبا سيك.
ويحتل فريق فيرونتينا المركز الـ 9 برصيد 34 نقطة، بينما يقع فروسينوني فى المركز الـ 14 برصيد 34 نقطة.
 

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