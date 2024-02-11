بالصور.. حفل توزيع جوائز دورة استخدام الذكاء الاصطناعي بنقابة الصحفيين

انطلقت منذ قليل، احتفالية، بمقر نقابة الصحفيين، فعاليات اطلاق دورة "تغطية الحروب والنزاعات في عثر المنصات الرقمية"، والتي تنظمها نقابة الصحفيين بالتعاون مع مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة.

كما يتم خلال الاحتفالية، توزيع شهادات الدورة الأولى التي تم تنظيمها بالتعاون بين المؤسستين، "دورة صحافة البيانات والمحتوى المبني على الدليل" وتكريم أفضل مشروعات التخرج الفائزة.

جاء ذلك بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشي، ويحيي قلاش نقيب الصحفيين الأسبق، والكاتب الصحفى عبد الله السناوي، ووكيل النقابة ورئيس لجنة التدريب محمد سعد عبد الحفيظ، وهشام يونس وكيل النقابة ورئيس لجنة القيد هشام يونس، وزوجة الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل هدايت تيمور، وعضو مجلس أمناء مؤسسة هيكل هدايت على هيكل.

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