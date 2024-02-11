أشهر الرقصات العالمية في أوبرا الإسكندرية احتفالا بعيد الحب

ضمن خطط الثقافة المصرية الهادفة الى رعاية الواعدين فى مختلف مجالات الابداع تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا للدارسين بمركز تنمية المواهب بالإسكندرية تحت إشراف الدكتورة هدى حسنى وذلك فى السابعة مساء الاثنين 12 فبراير بمسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " .

ياتى الحفل بمناسبة عيد الحب ويتضمن عدد من الفقرات لفصل الجيتار تدريب الدكتور أحمد عبد الرحمن و مقتطفات من أشهر الباليهات العالمية والرقصات الروسية وميدلى الجيبسي لفصل الباليه تدريب الدكتور شريف الجندى.

يذكر ان مركز تنمية المواهب تاسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ، ويضم اقساما متعددة ، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم خلال فترة الدراسة .



‎