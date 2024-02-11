محمد سعد عبدالحفيظ: هيكل ترك بصمة مهمة في تاريخ الصحافة العربية (فيديو)

أعرب محمد سعد عبد الحفيظ، وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة التدريب بالنقابة، عن امتنانه لجهود مؤسسة هيكل للصحافة العربية في دعم تطوير وتدريب الصحفيين، خاصة بعد تعاونها مع النقابة لمدة 6 أشهر، الذي سينتهي في مارس 2025، ويتطلع أن تجدد هذا التعاون.

ووجه خلال كلمته في حفل توزيع جوائز دورة صحافة البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي، وافتتاح دورة تغطية الحروب والنزاعات في عصر المنصات الرقمية، الشكر لمجلس النقابة على الدعم الكبير الذي قدمته المؤسسة، والذي لم يقتصر فقط على تمويل الدورات التدريبية، بل تضمن أيضًا متابعة المشروعات ونشر نتائجها.

وأشاد وكيل نقابة الصحفيين، بمدرسة الأستاذ محمد حسنين هيكل، مؤكدًا أهمية إرثها في تاريخ الصحافة العربية، وتعهده ببقاء هذا الإرث متجددًا من خلال تقديم مؤسسة هيكل للمنح والدعم، بهدف المحافظة على مستوى جودة الصحافة كما كان يتمناه الراحل هيكل.