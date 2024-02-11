أمم إفريقيا.. بيسيرو يحلم بكسر هيمنة المدرب الوطني في النهائي

يحلم البرتغالي، جوزيه بيسيرو، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، بكتاب التاريخ في لقاء الليلة و الذي يجمع منتخب نيجيريا و كوت ديفوار في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا و التي تقام بكوت ديفوار.

و يسعى مدرب الأهلي السابق في الفوز بلقاء اليوم و التتويج باللقب القاري ليصبح أول مدرب برتغالي في التاريخ يفوز ببطولة أمم أفريقيا، حيث فاز المدرب الأجنبي من قبل 16 بطولة مقابل 17 بطولة للمدرب الوطني وكان أخرهم أليوسيسه المدير الفني للمنتخب السنغالي والذي توج باللقب الماضي على حساب مصر.

وشهدت النسخة الحالية تواجد 12 مدربا أجنبيا بواقع45 مدربين فرنسيين وهم لويس جاسيه مدرب كوت ديفوار وسيباستيان ديسابر مدرب الكونغو الديمقراطية وهوبيرت فيلوود مدرب بوركينا فاسو فضلا عن أمير عبدو مدرب منتخب موريتانيا.

وجاء في المركز الثاني المدرسة البرتغالية بواقع 3 هم جوزيه بيسيرو مدرب نيجيريا وروي فيتوريا مدرب مصر وبيدرو جونسفاليس مدرب أنجولا.

وكانت المدرسة البلجيكة حاضر في هذه النسخة بلجيكا حيث قاد جو بروس منتخب جنوب أفريقيا، إضافة إلى توم سينتيفيت مدرب جامبيا وقاد الأيرلندي و كريس هوتون مناخب غانا و أفرام غرانت منتخب زامبيا و الجزائري عادل عمروش الذي قاد منتخب تنزانيا .

توج 5 مدربين فرنسين بست ألقاب كأس أمم إفريقيا، أكثر من أي مدربي البلدان الأخرى.

في عام 2004 أصبح المدرب الفرنسي، روجي لومير، أول مدرب يتوج بكأس أمم إفريقيا وبطولة أوروبا، عندما قاد تونس للتتويج باللقب، وقاد قبلها فرنسا للتتويج بكأس أوروبا سنة 2000.