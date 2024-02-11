مياه القاهرة: ورشة عمل لمناقشة آليات تنفيذ خطط سلامة المياه

عقدت شركة مياه الشرب بالقاهرة ورشة عمل تحت عنوان "آليات تنفيذ خطط سلامة ومأمونية المياه بشركة مياه الشرب بالقاهرة " ، حيث حضر الورشة ممثلين من جميع قطاعات الشركة لمناقشة دور كل قطاع بالشركة فى الحفاظ على سلامة ومأمونية مآخذ المياه والمجارى المائية المغذية لجميع محطات الشركة.

وتحرص الشركة على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والمأمونية لمياه الشرب المنتجة من جميع محطات المياه التابعة للشركة وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية مثل وزارة البيئة ووزارة الصحة ووزارة الرى والموارد المائية ومحافظة القاهرة و جهاز شئون البيئة والجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك وتحت إشراف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لما لخطط سلامة ومأمونية مياه الشرب من آثار مباشرة على الصحة العامة.

وتناولت ورشة العمل مناقشة خطط عمل سلامة ومأمونية المياه لمحطتى (الأميرية - شمال حلوان) ، وجدير بالذكر ان محطة مياه الأميرية تعد أحد أكبر محطات انتاج المياه التابعة للشركة حيث دخلت الخدمة عام ١٩٦٢م وتبلغ مساحة منشات المحطة ٤٢فدان ويبلغ متوسط طاقتها التصميمية ٦٥٠ ألف متر مكعب/ يوم ، حيث يبلغ عدد المستفيدين من فى خدمات المحطة ما يقرب من مليون ومائة الف نسمة بمناطق الزيتون- بعض مناطق بمصر الجديدة-الأميرية-الوايلى-حدائق القبة-غمرة-مدينة نصر-الزاوية الحمراء -منطقة الشرابية-طريق النصر بالإضافة لخطوط المياه العكرة لري الحدائق العامة بالمناطق المخدومة ، وتم إنشاء محطة مياه شمال حلوان عام 1963م وتقع منشآت المحطة على مساحة ٧٩٤١١متر مربع ، وتبلغ طاقتها التصميمية ما يقرب من ٣٠٠.٠٠٠ م٣/يوم ، وتخدم بعض مناطق من حلوان . بعض مناطق من ١٥ مايو ، ويبلغ عدد المستفيدين من خدمات المحطة ما يقرب من ٧١٢٧٧٣ نسمة.

وأوضح الدكتور محمد عبد المولى مسئول ملف استدامة سلامة ومأمونية مياه الشرب بالشركة القابضة أن شركة مياه الشرب بالقاهرة من الشركات الرائدة على مستوى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ويرجع ذلك لسرعة تنفيذها ومتابعتها لأى إجراءات تصحيحية بأى من محطات المياه التابعة للشركة وتطبيق أعلى معايير سلامة ومأمونية المياه لمأخذ محطات المياه من خلال العمل على عدة محاور تتضمن المسح البيئى لمجرى النهر ورفع عينات من مواقع متفرقة بمجرى النهر لضمان سلامة ومطابقة مصادر المياه بمحطات إنتاج مياه الشرب التابعة للشركة ، هذا بالإضافة للعينات التى يتم رفعها يوميا كل ساعة بكل مرحلة من مراحل تنقية المياه داخل كل محطة، بالإضافة لرصد اى تعديات على مجرى النهر يمكن ان تؤثر على نوعية وجودة المياه الداخلة للمحطات ومخاطبة الجهات المعنية لازالة اى تعديات.

وتتبع شركة مياه الشرب بالقاهرة خطة ممنهجة لتأهيل جميع محطات إنتاج مياه الشرب التابعة للشركة للحصول على شهادة سلامة ومأمونية مياه الشرب والتى يتم إعتمادها من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ورئيس الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك ونائب وزير الصحة ورئيس قطاع الطب الوقائى بالوزارة ، وذلك بعد اجتياز المحطة لكافة المراجعات وتنفيذ كافة الإجراءات التصحيحية الواردة بتقارير الرقابة والمتابعة على آداء كل محطة على حدى.

وجدير بالذكر أن شركة مياه الشرب بالقاهرة تنتج ما يقرب من ٢٥٪ من مياه الشرب على مستوى الجمهورية ، وتواجه الشركة تحديات عدة أهمها ثقافة المواطن والسلوكيات السلبية فى التعامل مع مياه الشرب والتى يتم مواجهتها من خلال العمل بالتوازى على عدة محاور تتضمن نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك بتنفيذ خطط لأنشطة التوعية تستهدف كافة فئات جمهور عملاء الشركة وكذلك التعاون مع منظمات المجتمع المدنى من خلال أنشطة إدارة المشاركة المجتمعية وقياس مدى رضاء العملاء من خلال أنشطة استطلاعات الرأى المتنوعة وقياس توجهات الرأى العام ووسائل الإعلام تجاه الشركة بشكل عام.

وأكد المهندس مصطفى الشيمى ان الشركة متمثلة فى قطاع المعامل والبحوث وجميع قطاعات الشركة تسعى بشكل عام لتحقيق استدامة وجودة خدمات مياه الشرب على مستوى محافظة القاهرة.