بيسيرو يسعى لكتابة تاريخ برتغالي فى نهائى أمم إفريقيا

تعددت الأرقام والأغراض فى مواجهة اليوم الأحد، بين المنتخب النيجيري الذى يصطدم بنظيره كوت ديفوار فى نهائى كأس الأمم الأفريقية 2023، والذي يستضيفه ساحل العاج، حيث يسعى المدرب البرتغالى جوزية بيسيرو لكتابة تاريخ فى اللقاء المرتقب.



ويلتقى منتخب كوت ديفوار فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأحد، بنظيره نيجيريا، وذلك على ملعب "الحسن واتارا"، فى نهائى كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويسعى جوزيه بيسيرو المدير الفني لمنتخب نيجيريا، لكتابة التاريخ فى نهائى الليلة أمام كوت ديفوار، والتتويج باللقب القارى ليكون أول مدرب برتغالي يقتنص لقب كأس الأمم الأفريقية، وايقاف سيطرة المدرب الوطنى على النهائيات.



حيث تواجد فى النسخة الحالية 3 مدربين برتغاليين هم جوزيه بيسيرو مدرب نيجيريا وروي فيتوريا مدرب مصر، الذى ودع ثمن النهائي، وبيدرو المدير الفنى لأنجولا الذى اكتفى بالوصول لربع النهائي.



ويعمل بيسيرو لكسر عقدة المدرب الوطني الذي سيطر على اللقب القاري في آخر نسختين ففى 2019 الجزائري جمال بلماضي قاد منتخب بلاده للتتويج، وفى 2021 تكرر ذلك مع السنغالي أليو سيسيه في 2021.



ويأمل إيمرس فاي مدرب كوت ديفوار إفساد مغامرة بيسيرو، والحفاظ على تفوق المدرب الوطني بحصد لقب النسخة الحالية.