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الأحد 11 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

القناة الأولى تستضيف الفائزين في بطولة بولندا المفتوحة تحت 17 سنة للخماسي الحديث

بطولة بولندا تحت
بطولة بولندا تحت 17 سنة
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استضاف برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد ، عاليا محمود وعلي إيهاب الحائزين على الميدالية الذهبية ببطولة بولندا تحت 17 سنة في الخماسي الحديث.

وقالت عاليا: "هذه البطولة الخارجية الأولى لي، تجربة جديدة ورائعة، وأنا سعيدة بأني التقيت لاعبين جدد، وسافرت مع علي ووالدتي ومدربي".

وأضافت: "في أول 4 أو 5 سنوات لم أكن موفقة تماما، ولكن كان لديّ تنبؤ بأن النتائج ستتحسن عندما أكبر، وبالفعل حصلت على أول ميدالية في عام 2019 ولكنها كانت ميدالية فرق، وفي نهاية العام ذاته حصلت على أول ميدالية فردية".

إلى ذلك، قال علي: "ألعب وأنا في التاسعة من عمري، فقد كنت أمارس السباحة، وكنت أتمنى أن أتدرب على الجري، وكانت هناك أكاديمية في النادي انضممت إليها، جربت ممارسة رياضة الجري، وحصلت على المركز الثامن في أول بطولة، ثم الرابع، ثم حصلت على المركز الاول، وكل ذلك على المستوى المحلي".

وأضاف: "لم أكن موفقا في بطولات كثيرة، لذلك قررت الاستمرار في السباحة أو الخماسي، ولكنني استقريت على الخماسي الحديث، ولمدة سنة لم أكن موفقا، لكنني تأهلت إلى بطولة العالم في السنة التالية، ثم انضممت إلى المنتخب الوطني".

وتحدث علي، عن نظام النقاط في بطولة بولندا، قائلا: "السلاح أكثر لعبة تحتسب فيها النقاط بواقع 300 نقطة، أما لعبة السباحة فهي الأقل في النقاط، ولم أعمل على تقسيم مجهودي، فقد حصلت كل لعبة مني على حقها في الاجتهاد وبذل الجهد". 
 

الخماسي الحديث الميدالية الذهبية بطولة العالم