ضبط تاجر ملابس أصاب شاب في مشاجرة بالطالبية

أصيب شخص اليوم الأحد في منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، إثر مشاجرة نشبت بينه وبين تاجر ملابس، نتيجة خلافات على طريقة تحدث التاجر مع والدة المجني عليه.

تلقي المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، إشارة حول وقوع المشاجرة بين الشاب "محمد، ج" والتاجر "مصطفى، ع"، حيث تطورت المشادة الكلامية بينهما إلى اشتباك جسدي، واستخدم المتهم سلاحًا أبيضًا مما أدى إلى إصابة المجني عليه.

أظهرت التحريات أن خلافًا بسيطًا بدأ بين الشاب والتاجر أثناء شراء والدته ملابس من المتجر، تحول إلى مشاجرة عنيفة انتهت بإصابة الشاب بجروح قطعية في الفخذ والصدر. وقد تم القبض على المتهم واعترف بارتكابه الواقعة، وبدأت النيابة التحقيق في الحادث.