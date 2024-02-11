نهائى إفريقيا.. موسيس وأوسيمين يقودان التشكيل المتوقع لنيجيريا فى مواجهة كوت ديفوار

يصطدم منتخب نيجيريا فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأحد، بنظيره كوت ديفوار، على ملعب "الحسن واتارا"، فى نهائى كاس الأمم الأفريقية 2023 والتى تستضيفها ساحل العاج.



ومن المتوقع أن يدخل منتخب نيجيريا اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.

خط الدفاع: أولا أينا، وليام تروست إيكونج، سيمي أجاي، كالفن باسي.

خط الوسط: زيدو سانوسي، أليكس أيوبي، فرانك أونيكا.

خط الهجوم: سيمون موسيس، أديمولا لوكمان، فيكتور أوسيمين.



وتأهل المنتخب النيجيرى إلى نهائى البطولة بعد أن تخطى عقبة جنوب إفريقيا فى نصف النهائى بركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوصت الأصلى الإضافى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، وذلك على ملعب "السلام".

ويمتلك المنتخب النيجيري، الترشيح الأقوى لحصد تلك البطولة، بعد الأداء القوى الذى قدمه خلال مجريات كان 2023، حيث لم يتلقي أى هزيمة حتى الآن فى البطولة وشهد تعادل وحيد.



ويسعى المنتخب النيجيرى للتأهل للنهائي للمرة الثامنة فى تاريخه، وحصد اللقب الرابع له مع تلك البطولة.