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الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ قنا ومساعد وزير الصحة يتفقدان مشروع انشاء مستشفى الرمد

محافظ قنا اللواء
محافظ قنا اللواء أشرف الداودي
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تفقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية والوفد المرافق له، مشروع أعمال احلال وتجديد مستشفى الرمد بمدينة قنا.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات الجارى تنفيذها بالقطاع الصحى بنطاق المحافظة لتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين، كأحد  مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالنهوض والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، رافقهما الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والنائب أسامة الهوارى والنائب محمد كمال موسي عضوا مجلس الشيوخ، والدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ومن جانبه أوضح محافظ قنا، أن مستشفي الرمد تقع علي مساحة ٤٤٢٨ م٢ بتكلفة إجمالية لاعمال الإنشاءات والتشطيب تقدر بحوالي ١٦٠ مليون جنيه، فضلا عن تجهيز المستشفي بكافة الأجهزة والمعدات الطبية لتقديم خدماتها التخصصية لاهالي المحافظة بعد توقف عن العمل منذ عام  ٢٠١٥.

وأضاف الداودى، أن إعادة احلال وتجديد مستشفي الرمد خطوة جادة نحو تقديم خدمة طبية متكاملة كونها المستشفى الوحيد الذى يقدم خدمة الرمد وجراحة الوجه والفكين لأبناء المحافظة.

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أشرف الداودى محافظ قنا أعمال إحلال وتجديد التنمية المستدامة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 المتابعة الميدانية جراحة الوجه والفكين