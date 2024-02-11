الهلال الأحمر الفلسطيني يؤكد انهيار المنظومة الصحية في المناطق الشمالية والوسطي في غزة

أكدت مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني نبال فرسخ، اليوم /الأحد/، انهيار المنظومة الصحية بقطاع غزة لاسيما في المناطق الشمالية والوسطي.

وقالت مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني - في مداخلة خاصة مع قناة "القاهرة الإخبارية" - إن "قطاع غزة يعاني كوارث صحية وبيئية جراء تحلل جثامين الشهداء تحت ركام الأبنية"، لافتة إلى أن "قوات الاحتلال حظرت إدخال الأكسجين والوقود إلى مستشفيات قطاع غزة ما أدي إلى ارتفاع عدد الوفاة جراء نقص الإمدادات".

وأضافت أن "قوات الاحتلال تتعمد استهداف الأطقم الطبية التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، مشيرة إلى أن "حوالي 14 فردا من العاملين بالهلال الأحمر في غزة قد استشهدوا".

وتابعت مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني: "هناك حوالي 30 مصابا من أطقمنا بقطاع غزة، فيما استشهد 3 أفراد من الأطقم الطبية العاملة في مستشفي الأمل"، مبينة أن "قوات الاحتلال اعتقلت 9 من أفراد مستشفي الأمل جنوبي قطاع غزة وصادرت أجهزة الكمبيوتر بها".

وأكدت تضرر 30 مقر للهلال الأحمر في قطاع غزة وتوقف 20 سيارة إسعاف عن العمل عقب استهدافها، مشيرة إلى أن ضحايا العدوان الإسرائيلي ملقون بالشوارع والطرقات بسبب انهيار المنظومة الصحية بقطاع غزة.