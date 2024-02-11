ads
الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ المنوفية: إزالة فورية لـ 302 حالة تعدي ومتغير مكاني خلال الموجة الــ 22

جانب من الازالات
جانب من الازالات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن إزالة 302 حالة تعدى تنوعت ما بين إزالات لبناء بدون ترخيص وبناء مخالف ومتغيرات مكانية وتعديات على أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية ، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولي من الموجة الـ (22) والتي انطلقت في 27 يناير  الماضي ، جاء ذلك وفق تقرير غرفة العمليات المركزية بالديوان العام عن جهود الأجهزة التنفيذية في تنفيذ أعمال الموجة الـ (22) لإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة .
ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في توحيد الجهود والتنسيق التام بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق المستهدف من الموجة الـ 22 ، مشدداً علي ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتصدي لكافة أشكال التعديات علي أملاك الدولة بكل شدة وحسم وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين دون تقاعس أو تهاون تطبيقاً لنصوص القانون وحرصا على حقوق الدولة .
 

يذكر أن الموجه الــ 22 جاري تنفيذها علي 3 مراحل ، المرحلة الأولي بدأت عملها في 27 يناير الماضي ومستمرة حتى 16 فبراير الجاري ، والمرحلة الثانية ستبدأ عملها في 24 فبراير وحتي 15 مارس القادم ، أما المرحلة الثالثة ستبدأ عملها في 23 مارس القادم وحتي 12 أبريل 2024 .

IMG-20240211-WA0009
IMG-20240211-WA0009
IMG-20240211-WA0011
IMG-20240211-WA0011
IMG-20240211-WA0013
IMG-20240211-WA0013
IMG-20240211-WA0010
IMG-20240211-WA0010
IMG-20240211-WA0008
IMG-20240211-WA0008
ازالة التعديات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية املاك الدولة رؤساء الوحدات المحلية محافظ المنوفية