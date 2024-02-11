اليوم..فحص طبي لـ عمر كمال وآليوديانج على هامش عودة الفريق للتدريبات الجماعية

يخضع الثنائي أليو ديانج وعمر كمال عبد الواحد لاعبا النادي الأهلي للفحص الطبي بمعرفة أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بالفريق اليوم، الأحد، على هامش استعدادات المارد الأحمر لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري.

وانتظم المالي أليو ديانج فى تدريبات الأهلي عقب انتهاء رحلة منتخب بلاده فى كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى كوت ديفوار، ليصبح جاهزاً لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري.

فيما يغيب عمر كمال عبد الواحد الوافد الجديد للقلعة الحمراء فى الميركاتو الشتوي الأخير عن مباريات دوري أبطال أفريقيا بسبب عدم القيد الأفريقي.

واشتكى ثنائي الأهلي خلال التراى ماتش الذى أجراه الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر أمس، السبت، من كدمة بسيطة، ولكن تشير الفحوصات الأولية لسلامة اللاعبين.

ويواصل فريق الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد المحدد لها 16 فبراير الجاري بالجزائر فى دور المجموعات بدوري الأبطال. وسبق تعادل الأهلي سلبياً مع شباب بلوزداد فى المباراة التي جمعتهما 8 ديسمبر الماضي بإستاد برج العرب فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.