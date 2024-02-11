الأمم المتحدة تحيي اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم

تحيي منظمة الأمم المتحدة في مثل هذا اليوم 11 فبراير من كل عام اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم، وتعد هذه المناسبة فرصة لتعزير التكافؤ الكامل والمتساوي للنساء والفتيات في المشاركة في العلوم، والمرأة في الريادة العلمية عصر جديد للاستدامة يعتمد التصدي لعدد من أعظم التحديات التي يواجهها جدول أعمال التنمية المستدامة بدءا من تحسين الصحة وانتهاء بمكافحة تغير المناخ.

ويؤدي التنوع في الأبحاث إلى توسيع مجموعة الباحثين الموهوبين مما يجلب وجهات نظر جديدة ومواهب وإبداعات ويعد هذا اليوم بمثابة تذكير بأن للنساء والفتيات دور حاسم في مجتمعات العلوم والتكنولوجيا وضرورة تعزيز مشاركتهن، ومع أن مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضة تعد ذات أهمية كبيرة للاقتصادات الوطنية إلا أن معظم البلدان بغض النظر عن مستوى التنمية لديها لم تحقق المساواةبين الجنسين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

واحتفلت الجمعية باليوم الدولي الثامن للمرأة والفتاة في ميدان العلوم في يومي 8 و 9 فبراير بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، ولم تزل المساواة بين الجنسين القضية الجوهرية التي تعني بها الأمم المتحدة، كما أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة سيسهمان في التنمية الاقتصادية العالمية (أهداف التنمية المستدامة) التي يرمي إلى تحقيقها بحلول عام 2030.